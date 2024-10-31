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1-نوفمبر-2024
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مزيدٌ من المؤازرات… وجهود متواصلة لتطويق حريق البدروسية
نشرة الإعلانات العدد 1285 / الجمعة 1-11-2024 / صفحتان
العدد 17780 الخميس 31-10-2024
مباحثات سورية مع البحرين وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة على هامش منتدى إقليمي في الأردن
الجلالي يوجه وزير المالية وحاكم المركزي بإعداد مذكرة حول تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المصرفي
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العدد 17780 الخميس 31-10-2024
31-أكتوبر-2024
العدد 17780 الخميس 31-10-2024
مباحثات سورية مع البحرين وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة على هامش منتدى إقليمي في الأردن
نشرة الإعلانات العدد 1285 / الجمعة 1-11-2024 / صفحتان
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لتصفح العدد 15595 تاريخ 27-6-2016
27-يونيو-2016