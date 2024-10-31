المستجدات الراهنة والأولويات التنموية والخدمية في اجتماع جبهوي في اللاذقيه

اللاذقية – مروان حويجة

ناقش فرع الجبهة الوطنية التقدمية في اللاذقية، خلال اجتماعه واقع العمل الحزبي والجبهوي، واستعرض المشهد السياسي في المنطقة، والوقوف البطولي المشرّف للمقاومة في وجه العدوان السافر للكيان الصهيوني على لبنان وغزة، وتناول الاجتماع جملة من القضايا التنظيمية والخدمية والاقتصادية والمعيشية .

وقدّم رئيس فرع الجبهة الرفيق المهندس هيثم إسماعيل، أمين فرع الحزب، قراءة سياسية وميدانية مكثّفة في المشهد اللبناني والعدوان الهمجي الذي يمارسه الكيان الصهيوني في لبنان، والوحشية الحاقدة على الضاحية الجنوبية، مؤكداً أنّ كلّ ما يجري اليوم سيضيفه التاريخ إلى سجلّ جرائم الكيان الصهيوني الإرهابي الذي أوغل في الإجرام والوحشية، انطلاقاً من غزة إلى لبنان وتمدّد إلى باقي المنطقة، مؤكداً أن المقاومة الوطنية في لبنان تتعامل بذكاءٍ غير مسبوق مع كافة المستجدات على الأرض، وتدرس بتمعّنٍ شديد أيّ تحرك عسكري في سياق البيئة السياسية والعسكرية والظروف المعقدة المحيطة، وقد استطاعت رغم أنف الكيان الصهيوني الإرهابي أن تثبت وجودها على الأرض، وتجبِره على التقهقر والتراجع في معركةٍ أقلُّ ما يقال عنها أنها تفتقدُ إلى توازن القوى من حيث القدرات العسكرية والعتاد بشكلٍ كلّي.

ناقش الرفاق أعضاء قيادة فرع الجبهة واقع العمل الحزبي والجبهوي، وآلية متابعته وإنجاز خططه، وعدداً من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والمعيشي والاقتصادي في المحافظة.

و قدّم محافظ اللاذقية الرفيق الدكتور خالد أباظة شرحاً عن خطة العمل الخدمي والتنموي المقرّرة على مستوى المحافظة، بكافة مناحي الحياة من خدمات وكهرباء ومياه ونظافة ومحروقات وغيرها من قضايا وأولويات تهدف إلى تطوير واقع المحافظة والنهوض بها، بما يرتقي إلى موقع المحافظة وأهميتها، وما قدمته بتضحيات أبنائها لأجل الوطن. و لفتَ د. أباظة إلى ضرورة إيصال الشكاوى بهدف تسريع المعالجة والاستجابة لها على الفور وملاحظة النتائج الملموسة على الأرض بشكل مباشر، مؤكداً أن المحافظة تعمل اليوم بأقصى طاقاتها لوضع حلول آنية ومتوسطة المدى للتخفيف من الأعباء والصعوبات التي يعاني منها الأخوة المواطنون في اللاذقية.

بدورهم الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب استعرضوا ما تمّ تنفيذه من خطط وبرامج ومبادرات في كل مكتب من مكاتب الفرع، حسب اختصاصه، ومجال متابعته وإشرافه .