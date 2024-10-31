ترامب يحمّل الديمقراطيين مسؤولية الحروب الغبية
واشنطن- وكالات
حمل المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الحزب الديمقراطي مسؤولية الحروب الأجنبية الغبية، داعياً الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع.
ووفقاً لـ”RT” كتب ترامب في منشور عبر منصة Truth Social: “على مدى السنوات التسع الماضية، وصفتنا (المرشحة الديمقراطية للرئاسة) كامالا هاريس وحزبها بالعنصريين، مضيفاً: لقد أخذوا أموالكم… لقد أرسلوا دماءنا وأموالنا للقتال في حروب أجنبية غبية”.
وكتب في منشور آخر: “سأحمي حدودنا، وسأحمي حق أطفالنا في العيش في أغنى وأقوى دولة على وجه الأرض!”، مضيفاً: “لا يمكنك قيادة أمريكا إذا كنت لا تحب الأمريكيين، ولا يمكنك أن تكون رئيساً إذا كنت تكره الشعب الأمريكي!”.