ترامب يحمّل الديمقراطيين مسؤولية الحروب الغبية

ووفقاً لـ”RT” كتب ترامب في منشور عبر منصة Truth Social: “على مدى السنوات التسع الماضية، وصفتنا (المرشحة الديمقراطية للرئاسة) كامالا هاريس وحزبها بالعنصريين، مضيفاً: لقد أخذوا أموالكم… لقد أرسلوا دماءنا وأموالنا للقتال في حروب أجنبية غبية”.

وكتب في منشور آخر: “سأحمي حدودنا، وسأحمي حق أطفالنا في العيش في أغنى وأقوى دولة على وجه الأرض!”، مضيفاً: “لا يمكنك قيادة أمريكا إذا كنت لا تحب الأمريكيين، ولا يمكنك أن تكون رئيساً إذا كنت تكره الشعب الأمريكي!”.