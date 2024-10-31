خطط نظام كييف تهدف لجر الغرب إلى الصراع مع روسيا

موسكو-تقارير

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن كل الخطط التي أعدها نظام كييف تتلخص في جر الدول الغربية إلى الصراع مع روسيا، وإضفاء الشرعية على ذلك.

وقال بيسكوف وفق ما نقلت عنه نوفوستي: على ما يبدو أن جميع “خطط السلام”، و”خطط النصر” السرية وغير السرية، في كييف تتلخص في جر الدول الغربية بأسرع وقت ممكن إلى الصراع وإضفاء الشرعية على ذلك، كل حيل كييف لها هذا الهدف النهائي، مضيفاً: “الديناميكيات على الجبهات مفهومة وواضحة تماماً، الجميع يرى ذلك جيداً، سواء في بلدنا أو في الدول الغربية، وعلى خلفية هذه الديناميكيات يبدأ نظام كييف في إظهار اضطرابه”، ومن جانب آخر، أكد بيسكوف أن روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع كوريا الديمقراطية في جميع المجالات، وهذا لا ينبغي أن يخيف أحداً وموسكو ملتزمة باتفاقية الشراكة مع بيونغ يانغ وحول القرار الأميركي بالسماح بإجراء معاملات مالية مع البنوك الروسية في إطار صفقات الطاقة، وأوضح بيسكوف أن “واشنطن تتخذ موقفاً عملياً عندما يتعلق الأمر بمصالحها فقط ولا تراعي مصالح حلفائها”.