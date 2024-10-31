خطط نظام كييف تهدف لجر الغرب إلى الصراع مع روسيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن كل الخطط التي أعدها نظام كييف تتلخص في جر الدول الغربية إلى الصراع مع روسيا، وإضفاء الشرعية على ذلك.
وقال بيسكوف وفق ما نقلت عنه نوفوستي: على ما يبدو أن جميع “خطط السلام”، و”خطط النصر” السرية وغير السرية، في كييف تتلخص في جر الدول الغربية بأسرع وقت ممكن إلى الصراع وإضفاء الشرعية على ذلك، كل حيل كييف لها هذا الهدف النهائي، مضيفاً: “الديناميكيات على الجبهات مفهومة وواضحة تماماً، الجميع يرى ذلك جيداً، سواء في بلدنا أو في الدول الغربية، وعلى خلفية هذه الديناميكيات يبدأ نظام كييف في إظهار اضطرابه”، ومن جانب آخر، أكد بيسكوف أن روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع كوريا الديمقراطية في جميع المجالات، وهذا لا ينبغي أن يخيف أحداً وموسكو ملتزمة باتفاقية الشراكة مع بيونغ يانغ وحول القرار الأميركي بالسماح بإجراء معاملات مالية مع البنوك الروسية في إطار صفقات الطاقة، وأوضح بيسكوف أن “واشنطن تتخذ موقفاً عملياً عندما يتعلق الأمر بمصالحها فقط ولا تراعي مصالح حلفائها”.
ميدانياً.. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من القوات الروسية نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة تمكنت من تحرير بلدة ياسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت تشكيلات قوات نظام كييف في مناطق عدة في الجمهورية، مكبدة إياها خسائر فادحة”، فيما استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية والمطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومستودعات الذخيرة وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لقوات نظام كييف في 135 منطقة، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 11 صاروخ هيمارس أمريكي الصنع، وقنبلتين موجهتين من طراز هامر و95 طائرة أوكرانية مسيرة، كذلك واصلت وحدات من القوات الروسية عملياتها الهجومية، واستهدفت خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق دارينو ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفا”، كما صدت القوات الروسية 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، كما تم إحباط محاولة قامت بها هذه القوات لاختراق حدود الدولة الروسية في اتجاه بلدتي نوفي وبوت”، فيما نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة، في وقت خسرت قوات كييف خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 300 عسكري، وتم تدمير مركبات مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، ومحطة رادار “إسرائيلية” الصنع، كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الليلة الماضية 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.