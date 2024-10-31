دبابة صينية مضادّة للصواريخ والمسيرات

فيما يتعلق بدبابة VT4A1 الصينية فقد تم تزويدها بمنظومة الحرب الإلكترونية التي تمنع الطائرات المسيرة من مهاجمتها.

ويذكر أن دبابة VT4 معدة للتصدير، وقد تم تصديرها إلى باكستان حيث بدأ إنتاجها الصناعي بترخيص كدبابة Haider الباكستانية. وتم تسليم تايلاند دفعة تزيد عن 60 دبابة، كما حصلت عليها نيجيريا أيضاً. وأفادت وسائل الإعلام في أيلول الماضي عن اختبار تلك الدبابة في الجزائر.

جدير بالذكر أن الوزن القتالي للدبابة يبلغ 51 طناً، قدرة محركها 1300 حصان، سرعتها القصوى على الطريق المعبدة 70 كم/ساعة. ويمكن أن تسير الدبابة إلى مسافة 500 كيلومتر دون أن تتزود بالوقود، فيما تضم أسلحتها مدفع عيار 125 ملم، رشاشي عيار 7.76 ملم و12.7 ملم، طاقم الدبابة 3 أفراد.