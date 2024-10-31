سورية تشارك في الاجتماع العالمي للتربية 2024 في البرازيل

برازيليا-سانا

تشارك سورية في أعمال الاجتماع العالمي للتربية 2024 المنعقد في مدينة فورتاليزا بالبرازيل، والذي يهدف للعمل على تشكيل المرحلة الرئيسية للتعبئة السياسية من أجل التعليم، ووضع الأسس لرؤية مشتركة للتعليم في خطة ما بعد عام 2030.

ويترأس الوفد السوري المشارك بالاجتماع الذي يستمر حتى يوم غد وزير التربية رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور محمد عامر المارديني، وعضوية كل من معاون وزير التربية المنسق الوطني للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الدكتور رامي الضللي، وأمين عام اللجنة الوطنية السورية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور نضال حسن.

ويتضمن الاجتماع جلسات عمل للنقاش وتبادل الخبرات والدروس المستفادة وتعزيز الحوار متعدد الأطراف والقطاعات وأصحاب المصلحة فيما بين الدول الأعضاء، إضافة إلى دراسة معمقة للروابط بين التعليم والصحة والاستدامة البيئية والتكنولوجيا والابتكار والنمو الاقتصادي والسلام والعدالة الاجتماعية للوصول إلى مستقبل أكثر سلاماً وعدالة واستدامة.