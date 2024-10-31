مباحثات سورية مع البحرين وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ‏على هامش منتدى إقليمي في الأردن

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور فايز المقداد مع وزير الزراعة ‏البحريني وائل المبارك سبل تطوير التعاون بين الدول العربية والاستفادة من فرص ‏الاستثمار المتاحة، وذلك على هامش المنتدى الإقليمي حول ‏تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية الذي بدأت أعماله يوم أمس في العاصمة ‏الأردنية عمان.‏

وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء ضرورة تضافر الجهود في مواجهة ‏الأزمات التي تعصف بالمنطقة من خلال استغلال الموارد المحلية المتاحة في ‏الدول العربية، ووجه الدعوة للوزير البحريني لزيارة سورية والاطلاع على فرص ‏الاستثمار الواسعة في القطاع الزراعي نتيجة التنوع في الإنتاج النباتي والحيواني، ‏مشيراً إلى قانون الاستثمار والشركات المشتركة اللذين يمثلان مجالاً جيداً للاستثمار ‏الزراعي في سورية.‏

من جهته وجه الوزير المبارك دعوة مماثلة للوزير المقداد لزيارة البحرين، مبدياً ‏استعداده لاستمرار التواصل بين الجانبين لبحث آفاق الاستثمار الزراعي الممكنة ‏في سورية.‏

وعقد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لقاء مع المدير الإقليمي ‏لبرنامج الأغذية العالمي المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كورين ‏فلايشر، مثمنا دور البرنامج وما قدمه خلال السنوات السابقة من مساعدات لتخفيف آثار الحرب على الأسر المتضررة في سورية.‏

ودعا الوزير المقداد إلى زيادة الدعم الموجه لسورية سواء بالمساعدات ‏العاجلة للوافدين من الأشقاء اللبنانيين الذين لجؤوا إلى سورية خلال هذه الفترة أو ‏السوريين العائدين إلى قراهم في الداخل السوري لتمكينهم من الاستقرار في ‏مناطقهم وضرورة توفير سبل العيش الكريم لهم وتمكينهم من مواجهة الأعباء ‏المعيشية ريثما يتم استكمال إنجاز البنى التحتية والخدمية وترميم الأصول ‏الإنتاجية في تلك المناطق.‏

من جانبها أكدت فلايشر أهمية حشد المزيد من الموارد لدعم سبل العيش للأسر ‏العائدة والمهجرة إلى سورية، لافتة إلى أنها ستسعى لزيادة الدعم الموجه لسورية ‏في هذا المجال.‏

كما التقى الوزير المقداد أيضاً المدير العام المساعد لمنظمة ‏الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبد الحكيم ‏الواعر وتركز اللقاء حول زيادة توجيه الدعم في مشاريع التعاون الفني مع الفاو و‏تفعيل عمل المركز الوطني للسياسات الزراعية ليأخذ دوره في بناء قواعد بيانات ‏تفاعلية لدعم اتخاذ القرار وضرورة الاستفادة من التمويل المتاح من صناديق ‏المناخ ومجموعة من المشروعات والبرامج المقترحة للتعاون بين الجانبين.‏

الواعر أكد بدوره اهتمام منظمة الأغذية والزراعة بالمواضيع المطروحة خلال اللقاء ‏وأنها تتقاطع مع أولويات عمل المنظمة.‏