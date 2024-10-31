مزيدٌ من المؤازرات… وجهود متواصلة لتطويق حريق البدروسية

اللاذقية – مروان حويجة

أشار محافظ اللاذقية خالد أباظة إلى أن حريق منطقة البدروسية ما زال مستمراً بسبب تأثير الرياح والأحوال الجوية، والطبيعة الجغرافية والتضريسية الوعرة للمنطقة، التي أثرت جميعها سلباً على الجهود المبذولة لعمليات تطويق الحريق وإخماده.

إلى ذلك، تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق الذي انتقلت نيرانه إلى بؤر عديدة وسط وجود غطاء حراجي كثيف، ويشارك في إخماد الحريق فرق فوج إطفاء اللاذقية ومديريتي الدفاع المدني والموارد المائية وبلدوزرات من استصلاح الأراضي والتشجير المثمر، فيما تمّ أيضاً طلب مؤازرة من محافظات “طرطوس وحماة وحمص وحلب والسويداء ودرعا ودمشق وريفها ومنطقة الغاب” لدعم جهود إخماد الحريق، بالتوازي مع تعاون كبير مع الأهالي وفعاليات المجتمع المحلي، حيث تم تأمين وسائط لنقل أهالي البدروسية واومتلي إلى قرية أم الطيور ، فضلاً عن تم تأمين عدد من الشاليهات للإقامة المؤقتة لهم، ومستلزماتهم بالتعاون مع مؤسسة العرين الإنسانية.