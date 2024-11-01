اختبار صعب لليونايتد أمام تشيلسي ونابولي يستضيف أتلانتا لمتابعة انتصاراته

البعث -وكالات

يطلّ علينا أسبوع جديد من الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى، وفيه العديد من المباريات الممتعة، وكالعادة البداية من الدوري الإنكليزي، حيث يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي بعد غدٍ الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف على ملعب الأولد ترافورد، وذلك لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز، وبعد مرور 9 جولات من الدوري أصبح جلياً للجميع أن الشياطين الحمر يمرّون بأسوأ فترة فلم يستطيعوا الفوز سوى في 3 مواجهات وخسروا 4 وتعادلوا في مباراتين، ليتوقف رصيدهم عند 11 نقطة.

أما تشيلسي فاستطاع حصد 17 نقطة بعد 5 انتصارات وتعادلين وخسارتين، محرزاً 19 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ويعدّ كول بالمر هداف الفريق بسبعة أهداف إلى الآن.

تاريخياً: التقى الفريقان 64 مرة على صعيد البريمير ليغ، واستطاع المان يونايتد الانتصار في 19 منها وخسر بنفس العدد، في حين خيّم التعادل على 26 مباراة بين المتنافسين.

ويعاني مانشستر يونايتد من عدة غيابات، أبرزها كوبي ماينو وهاري ماغواير وماسون ماونت وأنتوني وتايرل مالاسيا ولوك شاو، ما يزيد من صعوبة المهمة إلى جانب الضغط الكبير الذي يواجهه المدرب المؤقت الهولندي فان نيستلروي في أول مباراة له في الدوري على رأس الكادر الفني.

وفي إيطاليا، ينتظر عشاق الكالتشيو القمة النارية بين متصدر الدوري نابولي برصيد 25 نقطة وثالث الترتيب أتلانتا برصيد 19 نقطة، والتي يستضيفها ملعب دييغو مارادونا في نابولي في تمام الساعة 2:30 من يوم الأحد لحساب الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

وكرّست ثنائية المدرب الصلب كونتي وشجاعة نابولي الفريق كندٍّ لا يقهر أفضلية الفريق السماوي، فلم يتعطل نابولي إلا بتعادل سلبي مع يوفنتوس في أيلول الماضي، ولم يخسر منذ هزيمته أمام هيلاس فيرونا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي يوم 18 آب.

وسيكون نابولي منافساً قوياً على اللقب الثاني في آخر 3 سنوات، ليتجاوز إنجازه السابق بالتتويج باللقب مرتين في 4 سنوات مع الأسطورة الراحل مارادونا خلال الفترة من 1987 إلى 1990.

وبعد تتويج نابولي بالدوري الإيطالي تحت قيادة سباليتي في موسم 2023 تعاقب على قيادة الفريق ثلاثة مدربين مختلفين في الموسم الماضي، حيث فشل في التأهل لمسابقة أوروبية بعد احتلال المركز العاشر، ليوقع أنطونيو كونتي عقداً لمدة 3 سنوات في حزيران الماضي، ويضع بصمةً سريعةً، حيث أقنع روميلو لوكاكو باللحاق به في نابولي، بعدما نجحا سوياً في إنتر، لينجح الأخير في تعويض رحيل فيكتور أوسيمين، وشكل ديفيد نيريس المنضم لصفوف الفريق مؤخراً إضافة قوية، ومنح نابولي خيارات هجومية على الأطراف مع خفيتشا كفاراتسخيليا.

وحقق نابولي، الفوز في أول 5 مباريات على ملعبه دييجو مارادونا للمرة الثالثة في تاريخه، ليكرر الإنجاز الذي حققه جيل مارادونا في 1989، وتحت قيادة سباليتي في 2021.

إسبانياً، أعلنت رابطة الدوري الإسباني، تأجيل قمة الجولة 12 من الدوري الإسباني بين ريال مدريد ومضيفه فالنسيا على أرضية ملعب ميستايا بسبب الظروف المناخية والكارثة الطبيعية التي ضربت المنطقة ما تسبب في دمار واسع النطاق في عدة أجزاء من إسبانيا، وقد أعلنت الحكومة الإسبانية بالفعل أن الأيام الثلاثة المقبلة ستكون فترة حداد.

وكان نادي فالنسيا قد قدم طلباً لرابطة الليغا لتأجيل مباراتي رايو فاليكانو في كأس إسبانيا، بالإضافة إلى ريال مدريد في الليغا، كما تم تأجيل مباراة ليفانتي في كأس إسبانيا بسبب هذه الكارثة الطبيعية.