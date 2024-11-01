استنفار الإسعاف والطوارئ والمنشآت الصحية في اللاذقية إبان توسع حريق البدروسية- كسب

وأوضحت الوزارة أنه توجد 6 سيارات إسعاف مجهزة في الموقع وبجاهزية تامة لتقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة في المكان أو خلال النقل الآن وفور تلقي أي بلاغ، مبينة أن مسعفي منظومة الإسعاف والطوارئ جاهزون على مدار الساعة من أجل تقديم الاستجابة الصحية المناسبة بشكل فوري على النداء 110.

ونقل مساء أمس ثلاثة أشخاص إلى مشفى تشرين الجامعي نتيجة تعرضهم لحروق نتيجة الحريق.