استنفار الإسعاف والطوارئ والمنشآت الصحية في اللاذقية إبان توسع حريق البدروسية- كسب
أعلنت وزارة الصحة الاستنفار التام لمنظومة الإسعاف والطوارئ والمنشآت الصحية في مديرية صحة اللاذقية ومحيطها في ظل توسع رقعة الحريق الممتد بين البدروسية وكسب.
وأوضحت الوزارة أنه توجد 6 سيارات إسعاف مجهزة في الموقع وبجاهزية تامة لتقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة في المكان أو خلال النقل الآن وفور تلقي أي بلاغ، مبينة أن مسعفي منظومة الإسعاف والطوارئ جاهزون على مدار الساعة من أجل تقديم الاستجابة الصحية المناسبة بشكل فوري على النداء 110.
ونقل مساء أمس ثلاثة أشخاص إلى مشفى تشرين الجامعي نتيجة تعرضهم لحروق نتيجة الحريق.