التأجيل عنوان الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم

المحرر الرياضي

تنطلق في الثانية من ظهر اليوم الجمعة مباريات الأسبوع الثاني من ذهاب الدوري الكروي الممتاز في ثلاث محطات وتقام غداً السبت المباراة الرابعة بين تشرين والوثبة على ملعب الباسل في اللاذقية، بينما تأجلت مباراة الشعلة مع الفتوة بسبب مشاركة الفتوة في بطولة التحدي الآسيوي، كما تم تأجيل مباراة الوحدة وجاره الشرطة إلى يوم الأربعاء المقبل.

المباراة الأولى ستجري في حمص بين الكرامة وضيفه الجيش، هي بلا شك مباراة قوية وستكون مثيرة وحماسية بين فريقين يطمحان لدخول مربع الأقوياء، وقد أعدا العدة لذلك، فالكرامة يتفوق على الجيش بتوقعات المراقبين بفضل سلاحي الأرض والجمهور، الفريقان تعادلا في ذهاب الموسم الماضي بهدف لهدف، وفاز الكرامة في الإياب بهدف وحيد.

في حلب ستقام مباراة أهلي حلب مع ضيفه الطليعة، وستكون المباراة فرصة جيدة لأصحاب الأرض ليعوضوا خسارة الأسبوع الماضي أمام الوثبة، ويستعيدوا الثقة التي افتقدوها، جمهور الفريق لن يقبل بأقل من الفوز وخصوصاً أن الفوارق النظرية شاسعة بينهم وبين الطليعة الضيف، في الموسم الماضي فاز أهلي حلب في الذهاب بأربعة أهداف نظيفة وفي الإياب بهدفين لهدف واحد.

المباراة الثالثة سيكون مسرحها ملعب الباسل في اللاذقية وستجمع الجارين حطين مع جبلة، كل المؤشرات تدل على أن المباراة ستكون مثيرة وتنافسية مع أفضلية واضحة لفريق حطين الذي يريد بدء الدوري من أوسع أبوابه.

في بطولة درع الاتحاد فاز حطين بأربعة أهداف لهدف، وفي الموسم الماضي تعادلا في الذهاب بلا أهداف وفاز حطين في الإياب بهدف نظيف.