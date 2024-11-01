السيطرة على الحريق من المشرفة باتجاه الشيخ حسن وفي البيطار بريف اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

بدأ وزير الزراعة الدكتور فايز مقداد، جولة على مواقع الحرائق في اللاذقية، واطلع من مدير الزراعة المهندس باسم دوبا والكوادر العامة في موقع البدروسية بريف اللاذقية الشمالي عن سير تقدم عمليات إخماد النيران.

إلى ذلك فقد تمت السيطرة على الحريق الممتد من المشرفة باتجاه الشيخ حسن مع بقاء الآليات للمراقبة بفعل الحالة الجوية والرياح الشديدة.

فيما تتعامل فرق الإطفاء مع الحريق من جبل البدروسية باتجاه السمرا مع صعوبة في التعامل مع النيران نتيجة التضاريس القاسية على مسافة تصل إلى ٤ كيلو متر وصعوبة تدخل المروحيات.

كما تمت السيطرة على نحو ٧٠ ٪ من حريق ممتد من قرية بكاس إلى شير القاق في ريف الحفة، بالتزامن مع تدخل الطيران المروحي، وقطع خطوط نار أمام الحريق في الوادي بواسطة الآليات الثقيلة ومساعدة عناصر الجيش العربي السوري.

من جانبه، ذكر رئيس بلدية السفرقية عمار سلمان أنّه تمّ إخماد الحريق في قرية البيطار، وتتم عملية التبريد، وعودة الأهالي الى منازلهم.