اللاذقية.. الحرائق تودي بحياة مواطن وتتسبب بعدة إصابات

اللاذقية – مروان حويجة

ذكر الدكتور هوازن مخلوف مدير صحة اللاذقية، أنّّه وصل إلى مشفى الباسل بالقرداحة ١٢ مصاباً إثر حريق اندلع في جبل العرين بريف القرداحة.

وتابع: كما توفي شخص، فيما أصيب آخر، ولا يزال بالعناية المشدّدة، نتيجة انفجار جسم غريب خلال الحرائق في أراضي قرية البيطار بريف القرداحة.

فيما وصل إلى مشفى الحفة الوطني إصابتان باستنشاق دخان بحريق اندلع في قرية شيرقاق بريف الحفة، منوهاً بأن الطواقم الطبية تقوم بدورها على أكمل وجه للعناية بالمصابين، وتحقيق الاستجابة اللازمة.