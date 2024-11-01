مع بدء “التبريد” في البدروسية… حرائق جديدة في القرداحة والحفة!

اللاذقية – مروان حويجة

مع استمرار الجهود المضنية من كوادر الإطفاء في محافظة اللاذقية بمؤازرة من باقي المحافظات، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، دخل الحريق مرحلة التبريد وإخماد البؤر المتبقية، وذلك في البدروسية.

في الأثناء، تعمل كوادر إطفاء الحراج في مديرية لزراعة باللاذقية، بكل طاقاتها على إخماد عدّة حرائق نشبت في مناطق متفرقة من المحافظة، ومنها مواقع في منطقة القرداحة: “الحمى- مرج معيربان – ضهر أبو خريزة – جليلا”، وفي الحفة : “شير القاق- جانب قلعة صلاح الدين”.

وقد تمّ إخلاء عدد من المنازل في قرية البيطار بريف القرداحة من السكان حرصاً على سلامتهم من الحرائق التي اقتربت من القرية، ريثما تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحرائق.