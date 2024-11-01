29 شهيداً في مجزرة جديدة ارتكبها العدو الإسرائيلي في مخيم النصيرات

الأرض المحتلة-سانا

استشهد 29 فلسطينياً وأصيب العشرات اليوم في مجزرة جديدة ارتكبها العدو الإسرائيلي وسط قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف بالطيران والمدفعية عدة منازل في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 29 فلسطينياً وإصابة العشرات، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون نتيجة قصف طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين شمال غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول 2023 ، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 43204 شهداء و 101641 جريحاً.