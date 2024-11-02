إخماد أغلب الحرائق في محافظة اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

ذكر مدير الزراعة في محافظة اللاذقية المهندس باسم دوبا أنّه تمّ إخماد القسم الأكبر من الحرائق في المحافظة، مع استمرار عملية التبريد والمراقبة، باستثناء وجود بقايا بعض البؤر في المزيرعة يتم التعامل معها بمؤازرة من الطيران المروحي، ولا يوجد أي امتداد للنيران في الموقع، إضافة إلى الحريق في جبل البدروسية باتجاه السمرا نتيجة وجوده في جرف صخري وتضاريس قاسية.

ووفقاً لدوبا فإن التعامل مع هذه الحرائق “تمّ بزمن قياسي” في ظل الظروف الجوية وطبيعة الوصول إلى أراضي المنطقة.