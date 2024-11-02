اجتماع لتحديد معايير حصر أضرار الحرائق واعتماد بيانات دقيقة

اللاذقية- مروان حويجة

أكد وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد خلال الاجتماع الذي عقده مع محافظ اللاذقية خالد وليد أباظه في مبنى المحافظة أن معظم المساحات المتضررة في الحرائق التي نشبت بريف اللاذقية كانت حراجية، إلى جانب أضرار في مساحات من الأراضي الزراعية والممتلكات العامة والخاصة، منوهاً بأن الهدف من الاجتماع وضع برنامج عمل يمكّن من التعويض على المزارعين بحيث يكون من صنف الضرر الحاصل كتوزيع الغراس، والدعم من الجمعيات وغيرها، مع الحرص على تلافي أي ثغرات أو سلبيات في عمل لجان تقدير الأضرار والتدقيق في البيانات المقدمة لها، والتي يجب أن تكون مبنية على أسس واضحة وعدم المبالغة فيها.

من جهته أشار المحافظ إلى أنّ حجم الحرائق كان كبيراً، وامتد في أكثر من 30 موقعاً، مؤكداً العمل على إعداد خطة متطورة وحديثة بإستخدام التقنيات التي تمكّن من الرصد والمتابعة، وإدارة فرق الدعم والمؤازرة وتوجيهها بالشكل المطلوب لمكافحة الحرائق بالجدوى المطلوبة.

وأكّد المحافظ أنّ عمّال لجان التدقيق في الأضرار يجب أن يكونوا مهنيين مع إشراك الجهات المعنية، وتلافي أي سلبية تظهر أثناء العمل والإستفادة من التجارب السابقة، مبيناً أن عمل اللجان سيبدأ هذا الأسبوع، وسيكون محصوراَ بمدة معينة لا يتم بعدها قبول أي بيانات، مع التشدد في محاسبة المسؤولين عن أي خطأ بعمل اللجان أو تقييم الأضرار.