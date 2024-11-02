الجلالي يطلب من وزارة الموارد المائية مذكرة تتضمن مقترحات لإعادة النظر بآلية عمل الشركة العامة للصرف الصحي من منظور اقتصادي ربحي

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كتاباً إلى وزارة الموارد المائية طلب فيه من الوزارة العمل على التنسيق مع من يلزم وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن رؤية الوزارة ومقترحاتها لإعادة النظر بآلية عمل الشركة العامة للصرف الصحي على مستوى المحافظات من منظور اقتصادي ربحي، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وبما يمكنها من خلق سبل لتحقيق الإيرادات المطلوبة للنهوض بواقعها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبلها.

يأتي الكتاب بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الـ 29 من الشهر الماضي، ولاحقاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 10464 /1 تاريخ 21-8-2024 حول دراسة مقترح دمج “المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي-الشركة العامة للصرف الصحي” على مستوى المحافظات، من حيث مدى تداخل المهام والاختصاصات والأدوار، وأثر ذلك على ترشيد النفقات الإدارية والتشغيلية، وحسن إدارة الموارد البشرية.