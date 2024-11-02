الخامنئي: أمريكا والكيان الصهيوني سيتلقيان رداً قاسياً على كل ما يرتكبانه

وقال الخامنئي خلال استقباله اليوم حشداً من طلاب المدارس والجامعات: من المؤكد أن جهود الشعب الإيراني ومسؤولي البلاد في مقارعة الاستكبار العالمي والجهاز الإجرامي الذي يحكم النظام العالمي لن تفشل بأي شكل من الأشكال، مذكراً بأن السفارة الأمريكية في طهران لم تكن مجرد مركز دبلوماسي وإعلامي، بل كانت مقراً للتخطيط والتحريض الداخلي ضد إيران، كما شدد على أن أمريكا والكيان الصهيوني سيتلقيان رداً قاسياً على كل ما يقومان بإرتكابه ضد إيران وجبهة المقاومة.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني محمد علي نائيني أن إيران لاتخشى المواجهة وأن العدو الصهيوني يخطئ إذ ظن أن عدوانه سيبقى دون رد، وقال: إن “عملية “الوعد الصادق” أظهرت وأثبتت أنه رغم امتلاك الكيان الصهيوني كل التقنيات والأسلحة في العالم وتبجحه بدرعه الدفاعية وحلفائه، فإنه لم يكن قادراً على الدفاع عن نفسه ضد الهجمات الصاروخية الإيرانية، حيث تجاوز تسعون بالمئة من الصواريخ ال 200 التي تم إطلاقها من إيران درع الدفاع العنكبوتي وأذل الكيان في العالم”، مضيفاً: “الأمر الأهم في حساباته الخاطئة هو أن هذا الكيان يعتقد أن إيران تخشى المواجهة المباشرة والحرب العسكرية معه وتترك الهجمات العسكرية دون رد وهو يفترض خاطئاً بأن الشعب الإيراني سئم المقاومة، وأن الرأي العام في إيران لا يرحب بالحرب مع الصهاينة”، كما شدد المتحدث الإيراني على أن عملية “الوعد الصادق الأولى والثانية التي قامت بها إيران أثبتت أنها لا تخشى المواجهة المباشرة والرد العسكري على العدوان الصهيوني وفي الوقت نفسه تستخدم قوتها العسكرية ومعداتها بشكل جيد لمعاقبة المعتدي”.