الصين.. إجلاء 282 ألف شخص في مقاطعة تشجيانغ مع اقتراب الإعصار “كونغ- ري”

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن السلطات المختصة فتحت أكثر من 10600 ملجأ في شتى أنحاء المقاطعة لتوفير الأغذية ومياه الشرب إلى الذين تم إجلاؤهم بشكل مؤقت.

وجاءت عملية الإجلاء واسعة النطاق مع اقتراب الإعصار المذكور من السواحل الشرقية للبر الرئيسي الصيني، كما تم تعليق تشغيل جميع الخطوط الـ 152 لنقل الركاب عبر العبّارات بما يشمل 347 سفينة، بينما توقفت أعمال البناء في 136 مشروعاً متعلقاً بالبنية المائية، ونقل 675 سفينة بناء إلى مناطق آمنة، فيما اتخذ قطاع الزراعة بالمقاطعة أيضا إجراءات وقائية في مسعى لتقليل الخسائر المحتملة.