المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة استخباراتية للعدو الإسرائيلي وخمس مستوطنات

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية فجر اليوم قاعدة “غليلوت” التابعة لوحدة استخبارات العدو الإسرائيلي العسكرية 8200 في ‏ضواحي “تل أبيب” بصلية صاروخية نوعية، كما استهدفت خمس مستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، مبينةً أن مقاتلوها قصفوا عند الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية، وفي خمسة بيانات متتالية أعلنت المقاومة استهدافها بصليات صاروخية مستوطنات “شاعل ودلتون ويسود هامعلاه وبار يوحاى وبيريا” شمال فلسطين المحتلة، وذلك في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة اللبنانية لعدد من مستوطنات الشمال، فيما تحدثت في القدس المحتلة وسائل إعلام العدو الإسرائيلي عن رصد إطلاق 15 صاروخاً وسقوط عدد منها في الجليل الأعلى وحيفا، كاشفة عن استنفار طائرات حربية إسرائيلية في محاولة لاعتراض مسيرات تمكنت من اختراق الأجواء والتحليق فوق مناطق بالجليل ورصد انفجار طائرة مسيرة داخل مصنع فى منطقة “أخزيف” بالجليل الغربي.

إلى ذلك، استشهد 59 شخصاً إثر 10 مجازر دموية ارتكبها العدو الإسرائيلي أمس الجمعة في محافظتي بعلبك الهرمل وصور شرق وجنوب لبنان، وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي صب جام حقده وإجرامه على أهالي مدينة بعلبك وقرى القضاء في يوم دموي بامتياز، و ارتكب المجازر بحق المدنيين الآمنين، منتقماً من النساء والأطفال والعزَّل، بعد فشله في التقدم على تخوم الحدود الجنوبية، وشن أمس ما يزيد على 25 غارة، قاربت حصيلة ضحاياها الستين شهيداً، إلى جانب عشرات الجرحى، ففي بعلبك تعرض حي رأس العين لقصف وحشي لطيران العدو الإسرائيلي أسفر عن تدمير بناء وقسم من بناية أخرى والقسم الأكبر من مقهى ومطعم، وألحق الأضرار الجسيمة بالمنازل والمؤسسات السياحية والمحال التجارية في الحي، فيما شهد شرق المدينة تدميراً لمبنى في أحد أحياء بلدة نحلة، وغرباً استهدف الطيران المعادي مبنى مؤلفاً من طبقتين، على بعد أمتار من المعمل الحراري لتوليد الطاقة الكهربائية ومحطه توزيع الكهرباء، قرب مفرق بلدة إيعات، حيث استُشهد مواطنان من أهالي بعلبك ومواطن آخر سوري الجنسية، كما ارتكب العدو الصهيوني تسع مجازر أخرى، ففي بلدة أمهز ارتقى 12 شهيداً من عائلتي أمهز والبزال، وبلغت حصيلة المجزرة بين بلدتي حربتا ورسم الحدث أفراد أسرة كاملة مؤلفة من الأب والأم وأربعة أولاد، وارتقى في مجزرة بلدة يونين ثمانية شهداء، وفي مجزرة بدنايل ستة شهداء، وفي مجزرة السعيدة خمسة شهداء، كما ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة في منطقة العلاق بحق أسرة من آل كنعان، حصيلتها أربعة شهداء، هم الأب والأم وطفلتاهما، فيما نجم عن مجزرة اللبوة ثلاثة شهداء، وارتقى في بلدة نحلة خمسة شهداء، كذلك قضى في طاريا شهيدان، بالإضافة إلى شهيد في كل من محيط بعلبك، وحوش النبي وقصرنبا، وفي مدينة صور الجنوبية استشهد شخصان وأصيب عشرات آخرون، ولحقت أضرار جسيمة بمستشفى تبنين الحكومي والأبنية المجاورة للمكان، حيث استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل، طوال الليل وحتى صباح اليوم، كما قصف طيران العدو الحربي أحياء سكنية في بلدات يارون، مارون، حاريص، صربين، الحوش التي تعيش في ظلام دامس بعد تضرر شبكة الكهرباء، وفي بلدة عين ابل استهدف الطيران الحربي المعادي المحال التجارية في أطراف البلدة، كما استهدف الطيران الحربي بلدات الشهابية، باتولية، شقراء، كونين،الطيري، جويا، حانين، عيتا الشعب، كما شن العدو عند منتصف الليل الفائت سلسلة غارات متتالية على مدينة بنت جبيل.

وكان ارتقى 17 شهيداً وأصيب 54 شخصاً الليلة الماضية، إثر قصف طيران العدو الإسرائيلي قرى القطاعين الغربي والأوسط في قضاءي صور وبنت جبيل، بحسب رئيس طبابة قضاء صور في وزارة الصحة اللبنانية الدكتور وسام غزال، الذي أكد أن الغارات المعادية على صور منذ الليل أدت الى ارتقاء 9 شهداء و12 جريحاً، وخلفت أضراراً كبيرة وجسيمة في الأبنية والأحياء السكنية والبنى التحتية والشوارع وشبكات الكهرباء والمياه والهاتف، فيما أدت الغارات على جوياً الى ارتقاء 4 شهداء وتضرر عدد من المنازل. كما استشهد أربعة أشخاص وتضررت العديد من المنازل نتيجة قصف طيران العدو الإسرائيلي منطقتي المجادل والمعلية في بنت جبيل، فيما استمر طيران ومدفعية العدو الإسرائيلي بقصف قرى مدينتي صور وبنت جبيل، كما أقدم العدو على تفجير عدد من منازل القرى التي تقع بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة.