بحث التعاون مع منظمة زوا في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

بحث محافظ القنيطرة طوني عزيز حنا مع وفد منظمة زوا المشاريع المنفذة التي قامت المنظمة بتنفيذها على أرض المحافظة في السنوات السابقة، التي ساهمت في تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي والزراعي، حيث شملت العديد من المشاريع الصغيرة لدعم القطاع الزراعي، وموضوع خدمات البنى التحتية، وتأمين الكهرباء بالطاقة المتجددة للآبار الزراعية ومياه الشرب.

كما تمّ استعراض المشاريع التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام، وتضم تنفيذ شبكات صرف صحي في قرى “الحميدية والقحطانية ورويحينة”، واستبدال جزء من شبكة مياه الشرب في خان أرنبة، وتنفيذ طرق زراعية، وصيانة الآليات الزراعية العائدة لمديرية الزراعة، وتوزيع مادة التمز والمدافئ للمواطنين الأشد فقراً بالمحافظة.

وأشار محافظ القنيطرة إلى أهمية المشاريع التي تم عرضها لجهة تحسين واقع القطاع الزراعي والخدمي، لأن محافظة القنيطرة زراعية بامتياز، وتسهم بتأمين فرص العمل، وإعادة توطين الأهالي في أراضيهم وقراهم، لافتاً إلى استعداد المحافظة للتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتذليل كل الصعوبات التي تواجه عمل المنظمة.