تفقد لمشروعي إعادة تأهيل محطة آبار الحويز وطريق مصياف- وادي العيون

حماة- حسان المحمد

تفقد محافظ حماة المهندس كمال برمو مشروع إعادة تأهيل محطة مياه آبار الحويز بمنطقة الغاب، كما أكد على أهمية هذا المشروع في تأمين مياه الشرب للعائلات العائدة إلى قراهم، ولاسيما أنه يساهم في تخفيف بعض الأعباء عنهم ويشجعهم على العودة إلى منازلهم، حيث تم تركيب 540 لوح طاقة شمسية بكمية كهرباء 312 ألف واط، ويضخ 250 متر مكعب مياه في الساعة، ويروي نحو 13 قرية ضمن هذا المشروع.

إلى ذلك أطلع المحافظ على واقع العمل على طريق مصياف-وادي العيون، الذي سبق وتعرض للعدوان الإسرائيلي خلال شهر أيلول الفائت، حيث وجه جميع الجهات العاملة على الأرض بإنجاز إصلاح هذا الطريق قبل فصل الشتاء.