توزيع ٧٠٠٠ غرسة بريف حمص ضمن مشروع “نفس ٢”

حمص – سمر محفوض

في إطار التعاون والتنسيق بين محافظة حمص والمؤسسات الأهلية والمجتمعية بهدف دعم المجتمع المحلي، وحماية البيئة قامت مؤسسة رياديو المناخ السوريون بتوزيع عدد كبير من الغراس في قرية تير معلة بريف حمص.

أنمار الصالح منسق حمص في المؤسسة أكد أن مبادرة “نفس ٢” تأتي ضمن خطة المؤسسة بزيادة الغطاء النباتي ومحاربة التصحر، فضلاً عن تمكين المجتمع الزراعي.

ولفت إلى أن “نفس ١ ” كانت حملة تشجير في المدينة لتتوجه المرحلة الثانية نحو الريف، بتقديم ما يقارب ٧٠٠٠ غرسة “حراجية ومثمرة” وزعت على ١٧٠ مزارعاً، وهي مقدمة من مؤسسة الآغا خان.

من جانبه رئيس بلدية تير معلة عصام البكور، أكد أن المبادرة لا تنحصر فقط في تقديم الدعم الاقتصادي عبر الغراس، ولكنها تساهم أيضاً في تعزيز التماسك المجتمعي المحلي من خلال إشراك المواطنين بإيجابية عالية، من داعمين ومستفدين في الأنشطةالزراعية، لافتاً إلى أن استعادة القطاع الزراعي لنشاطه في القرية من الأمور المهمة، ويؤمن تحقيق الاستقرار وتعزيز قدرة السكان، ودعم إنتاج الغذاء وتأمين الاحتياجات الضرورية.

من ناحيتهم، أشار عدد من المزارعين المستفيدين من الغراس إلى أن المبادرة ستوفر تغطية حوالي ٩٠٪ من حاجة المزارعين، وحماية البيئة والتربة من الانجراف، وتحسين المناخ.