جيش التحرير الفلسطيني: وعد بلفور يثبت مسؤولية من أصدره عن كل المجازر المرتكبة بحق شعبنا
دمشق-سانا
أكدت رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني أن وعد بلفور المشؤوم جريمة نكراء ووثيقة تثبت مسؤولية من أصدره عن كل الجرائم والمجازر التي ما يزال يتعرض لها الشعب الفلسطيني حتى اللحظة.
وقالت رئاسة هيئة الأركان في بيان، بالذكرى الـ 107 لوعد بلفور: “إن هذا الوعد المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وثيقة أثبتت تآمر الاستعمار الغربي مع الحركة الصهيونية لمنح شذاذ الآفاق من اليهود أرضنا الفلسطينية الطاهرة، التي عاش فيها أهلنا منذ آلاف السنين”.
واعتبرت رئاسة الهيئة أن وعد بلفور المشؤوم جريمة نكراء ودليل على المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لمن أصدره عن كل الجرائم والمجازر والآلام والمعاناة التي ما يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لها حتى هذه اللحظة، ابتداء من سرقة أرضنا الفلسطينية عبر المجازر والتهجير القسري وصولاً إلى المحرقة الحالية وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان المقاوم، والاعتداءات المتواصلة للكيان المجرم على سورية والعراق واليمن وإيران.
وجدد جيش التحرير الفلسطيني رفضه التنازل عن أي شبر من الأرض الفلسطينية المقدسة، وإصراره على السير قدماً في الكفاح والنضال لتحرير الأرض المغتصبة، مؤكداً تمسك الفلسطينيين بالنهج المقاوم المشرف مع شرفاء الأمة العربية وأحرار العالم حتى تحرير الأرض العربية المحتلة في الجولان وفلسطين.
وأدانت رئاسة هيئة الأركان الصمت المخزي للمجتمع الدولي عن سفك دماء الأطفال والنساء في فلسطين ولبنان، والتهاون في التعامل مع المذابح التي يرتكبها العدو الصهيوني الغاشم، مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية عادت إلى سلم أولويات العالم بفضل بسالة الشعب الفلسطيني وصمود مقاومته، واستعداده الدائم لبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أهدافه المشروعة في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق كامل ترابه المحرر وعاصمتها القدس.