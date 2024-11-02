جيش التحرير الفلسطيني: وعد بلفور يثبت مسؤولية من أصدره عن كل المجازر المرتكبة بحق شعبنا

وقالت رئاسة هيئة الأركان في بيان، بالذكرى الـ 107 ‏لوعد بلفور: “إن هذا الوعد المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود في ‏فلسطين وثيقة أثبتت تآمر الاستعمار الغربي مع ‏الحركة الصهيونية لمنح شذاذ الآفاق من اليهود أرضنا الفلسطينية ‏الطاهرة، ‏التي عاش فيها أهلنا منذ آلاف السنين”.

واعتبرت رئاسة الهيئة أن وعد بلفور المشؤوم جريمة نكراء ودليل على المسؤولية ‏القانونية والأخلاقية والإنسانية لمن أصدره عن كل ‏الجرائم والمجازر والآلام ‏والمعاناة التي ما يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لها حتى هذه اللحظة، ابتداء ‏من سرقة أرضنا الفلسطينية عبر المجازر والتهجير القسري ‏وصولاً إلى المحرقة الحالية ‏وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة والضفة الغربية ‏ولبنان ‏المقاوم، والاعتداءات المتواصلة للكيان المجرم على سورية والعراق واليمن ‏وإيران.‏

وجدد جيش التحرير الفلسطيني رفضه التنازل عن أي شبر من الأرض ‏الفلسطينية المقدسة، وإصراره على السير قدماً في الكفاح ‏والنضال لتحرير ‏الأرض المغتصبة، مؤكداً تمسك الفلسطينيين بالنهج المقاوم المشرف مع شرفاء الأمة ‏العربية وأحرار العالم حتى تحرير الأرض العربية المحتلة ‏في الجولان وفلسطين.‏

وأدانت رئاسة هيئة الأركان الصمت المخزي للمجتمع الدولي ‏عن سفك دماء الأطفال والنساء في فلسطين ولبنان، ‏والتهاون في التعامل مع ‏المذابح التي يرتكبها العدو الصهيوني الغاشم، مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية عادت إلى سلم أولويات العالم بفضل بسالة الشعب الفلسطيني ‏وصمود ‏مقاومته، واستعداده الدائم لبذل الغالي والنفيس في سبيل ‏تحقيق أهدافه ‏المشروعة في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق كامل ترابه المحرر وعاصمتها القدس.