حرائق اللاذقية… جهود كبيرة لتطويقها وإخمادها

اللاذقية – مروان حويجة

أثنى محافظ اللاذقية خالد أباظه على الجهود الجبارة التي تبذلها الجهات المشاركة في عمليات الإطفاء على جبهات مختلفة في ريف اللاذقية بمؤازرة من الأهالي وأبطال الجيش لتطويق الحرائق، مبيناً أن اشتداد سرعة الرياح والبيئة الجافة يزيدان من صعوبة إنجاز المهمة، كما لفت إلى استقدام آليات وصهاريج للتعامل مع بؤر الحرائق في الحفة والقرداحة، وذلك بعد أن تمكنت الفرق العاملة في محور البدروسية – كسب من إخماد الحرائق ودخولها مرحلة التبريد مع ساعات الصباح الأولى، ومشاركة حوامات الجيش العربي السوري للتعامل مع البؤر التي يصعب الوصول إليها، منوهاً بأنه سيتم التعامل بحزم ودون أي تهاون في حال ثبتت الشكوك حول قيام أشخاص بافتعال هذه الحرائق، كذلك دعا المجتمع المحلي إلى التعاون وإيصال المعلومات في حال صحة مثل هذا الأمر.

وقال المحافظ: تم طلب إخلاء المنازل القريبة من مواقع النيران إلى حين ازالة الخطر الناجم عنها، ومواكبة ذلك من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات الأهلية والخيرية.

بدوره، مدير زارعة اللاذقية المهندس باسم دوبا، أوضح أنه يجري العمل على تبريد وإخماد البؤر المتبقية في الحرائق التي اندلعت في منطقة البدروسية،

وأنّ الفرق تعمل على إخماد عدة حرائق نشبت في مناطق متفرقة من ريف المحافظة، شملت مرج معيربان والحمى وبقيلون والبيطار وجبل العرين وضهر ابو خريزة في منطقة القرداحة، وقرية شير فاق ومحيط قلعة صلاح الدين في منطقة الحفة، فيما تبذل فرق الإطفاء جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق الممتد من جبل العرين وقرية مرج معيربان، مع التركيز على إبعاد خطرها عن منازل المواطنين.