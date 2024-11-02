خسائر حرائق الحفة- البدروسية تركزت في مناطق حراجية كان الوصول إليها صعباً

أكد وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد في تصريح له أن الوضع في البدروسية بات جيداً وتم إخماد الحرائق، وهي الآن تحت المراقبة بسبب احتمال عودتها بسبب الرياح الشديدة والجافة، أما في منطقة الحفة وصلنا لمرحلة التبريد والمراقبة، كما نحتاج لـ 24 ساعة حتى نتمكن من الوصول لمرحلة الإطمئنان.

وتابع: الوضع في جبل العرين وصل لمرحلة التبريد والمراقبة، وهناك بعض البؤر في منطقة القرداحة يتم التعامل معها، واتخذنا إجراءات في البنية التحتية وتنظيم إخماد و إدارة الحرائق وقننا بإعادة تأهيل أبراج المراقبة والمخافر والطرق الحراجية وغيرها حسب الإمكانية، لكن ذلك لا يمنع نشوب حرائق في الظروف الجوية الصعبة وتعجز عن ذلك أكبر الدول، لافتاً إلى أن الخسائر تركزت في مناطق حراجية كان الوصول إليها صعب خاصة في منطقتي الحفة والبدروسية ولا يمكن تقدير الأضرار حتى الآن.

ونوه الوزير المقداد بأن جهوداً محلية بذات، وفرق دعم من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المحلي وتعزيزات من كل المحافظات تم استقدامها، كما شارك الجيش عبر العناصر والمروحيات، ما أسهم في إخماد الحرائق، مضيفاً: إن الأوضاع في غاية الديناميكية، ويمكن أن نشهد تطورات سريعة حسب حالة الجو والرياح ووعورة المناطق التي تحدث فيها الحريق، ولا تزال الخطورة قائمة، وسنبقى في حالة تأهب قصوى خلال اليومين القادمين.

بدوره أكد محافظ اللاذقية خالد أباظة أنه اندلع اليوم الجمعة ما بين 30 إلى 40 حريقاً في مناطق مختلفة، وأن الحرائق تقترب من المنازل في خمس قرى بناحية المزيرعة، وقد نشرنا عناصر الإطفاء والدفاع المدني والزراعة والشرطة والجيش لمنع وصول الحرائق إلى البيوت، مبيناً أن تعدد بؤر الحرائق يعطي مؤشراً كبيراً أنها مفتعلة، وتمت إذاعة البحث عن سيارتين يعتقد أنهما للفاعلين.

وتابع: إن أكثر من 30 بؤرة نارية وجدت فجأة بدون أي سابق إنذار، وسط مؤشرات بوجود فاعلين يقومون بذلك بشكل متزامن.