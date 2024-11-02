2-نوفمبر-2024
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البعث أونلاين

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة

الأرض المحتلة-سانا   

اُستشهد وأُصيب عدد من الفلسطينين منذ فجر اليوم، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة ومناطق وسط القطاع.

وأفادت وكالة وفا نقلاً عن مصادر طبية، باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال حي الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، كما استشهد خمسة وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 102 ألف آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، كما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع.

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