مجلس الشعب: وعد بلفور أسس لمرحلة طويلة من الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني

وقال المجلس في بيان أصدره في الذكرى المشؤومة السابعة بعد المئة لهذا الوعد: “كأن التاريخ يعيد نفسه فالجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني الحاقد بقصفها الوحشي الهمجي للبنى التحتية والمشافي بمرضاها والمنازل بساكنيها في جنوب لبنان وقطاع غزة المحاصر في خرق واضح وفاضح وانتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية ولكل ما يمت بصلة لأدنى مقومات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وبدعم سافر وصريح من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الدول الغربية وفي ظل صمت المجتمع الدولي عن هذه المجازر التي أدت وتؤدي يومياً إلى ارتقاء المئات من الشهداء والجرحى والمصابين ومحو أجزاء واسعة من المناطق الأهلة في غزة عن بكرة أبيها”.

وأضاف المجلس: “إن أهلنا في فلسطين يتعرضون اليوم لأبشع جرائم الحرب والعدوان من خلال التصعيد العسكري الصهيوني ومحاولاته العدوانية المستمرة لتهجير ما تبقى منهم وإعادة صياغة الخارطة الجغرافية والسياسية ومحاولات إعلان القدس كعاصمة للكيان الصهيوني والسعي لإفشال الحلول المطروحة كافة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية والاستفراد بالفلسطينيين لفرض الإملاءات السياسية المجحفة بحقهم”.

وجدد المجلس التأكيد على أن ما جرى وما يجري في سورية لا يمكن فصله عن وعد بلفور، وإن الهجمة الإرهابية الشعواء التي تعرضت لها سورية من قوى الشر والعدوان والإرهاب على مدى السنوات الماضية وما تبعها من فرض الحصارات الاقتصادية الجائرة على الشعب السوري الصامد جاءت لحرف سورية عن نهجها الدائم في مناصرة ودعم قضايا العرب المحقة وفي مقدمتها قضية فلسطين واستعادة الجولان العربي السوري المحتل، حيث كانت سورية وما تزال الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها أحلام وأوهام مشاريع الصهاينة والمحتلين والمعتدين، مشدداً على أن “قضية فلسطين هي قضيتنا المركزية وأننا على ثقة تامة بحتمية انتصارنا على كل ما يعترضنا من صعوبات وعقبات حتى استعادة كامل أراضينا المغتصبة بفضل وفاء شعبنا وبطولة رجال جيشنا العربي السوري وحكمة وتبصر قائدنا الرمز السيد الرئيس بشار الأسد”، متوجهاً بتحية الإجلال والإكبار لأرواح شهداء الجولان وفلسطين وشهداء الوطن الأبرار.