2-نوفمبر-2024
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مرسوم بتحديد الـ 7 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعدين شاغرين في دائرتي حلب وطرطوس

دمشق-سانا   

بناء على أحكام الدستور وعلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24- 3- 2014، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (274) بتحديد يوم السبت الواقع في السابع من شهر كانون الأول من عام 2024 للميلاد، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، لملء المقعدين الشاغرين في كل من دائرة مدينة حلب الانتخابية عن القطاع (أ) ودائرة محافظة طرطوس الانتخابية عن القطاع (ب).

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

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