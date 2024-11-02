اشتعال النيران مجدداً في جبل السندرين بين قريتي السمرا والبدروسية

وذكر مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا، أن الحريق تجدد في موقع لا تستطيع الآليات الهندسية وسيارات الإطفاء الوصول إليه بفعل تضاريس المنطقة والجروف الصخرية، ويتم الاعتماد على فرق الإطفاء الحقلية لتطويق النيران رغم صعوبة تدخلهم ووصولهم إلى الموقع.

وفي السياق أخمد عناصر إطفاء مدينة جبلة حريقاً اندلع في قرية البودي، وذكر المقدم بسام ريا، أن الحريق اندلع بمنطقة كرم فوزي في القرية، وتم إخماده بمشاركة آليتين من وحدة إطفاء جبلة وآلية من الزراعة.