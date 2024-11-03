أزمة الطيران تحاصر شركات التكنولوجيا الفائقة في الكيان الصهيوني

البعث- وكالات

تواجه شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية تحدياً جديداً في ظلّ أزمة الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة، مما دفع “مقر الهايتك” الرئيسي للبدء بمفاوضات مع شركات طيران لتشغيل خط موسمي بين إسرائيل ونيويورك، وسط غياب تحرك من جانب وزارة النقل لتقديم حلول عملية، وفقاً لما ذكرته صحيفة كالكاليست.

وتحدث مصدر مطلع للصحيفة عن أن غياب الاستجابة الحكومية دفع الشركات إلى اتخاذ خطوات طارئة، في وقت تواجه فيه هذه الشركات ضغوطاً متزايدة من رواد الأعمال الذين يعانون من تكلفة الرحلات المرتفعة وتراجع خيارات السفر. وأضاف المصدر أن مقرّ الهايتك (تكتل يضمّ كبريات شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية) يتفاوض مع 3 شركات طيران لتشغيل رحلات محدودة باستخدام طائرات مستأجرة، في محاولة لاحتواء الأزمة ولو بشكل مؤقت.

وكانت صحيفة كالكاليست قد أشارت في تقرير آخر إلى أن توقف معظم شركات الطيران الأجنبية، مثل يونايتد ودلتا، عن تسيير رحلاتها إلى إسرائيل على خلفية الحرب، أدّى إلى زيادة أسعار التذاكر بشكل كبير، في حين تجاوزت تكاليف السفر آلاف الدولارات.

ولتأمين استمرارية الخط الجديد، سيطلب “مقر الهايتك” من شركات التكنولوجيا المحلية الالتزام بشراء تذاكر بقيمة لا تقلّ عن 20 ألف دولار لموظفيها، وفق ما نقلته الصحيفة.