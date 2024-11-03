إخماد حريقي بيت الجبل والمرقب في طرطوس

طرطوس – دارين حسن

تمكن عناصر فوج إطفاء طرطوس من إخماد حريق كبير اندلع مساء أمس في بيت الجبل بطرطوس.

وبين قائد فوج الإطفاء بطرطوس العقيد سمير شما لـ”البعث أونلاين” أنه حين إبلاغ الأهالي للفوج بنشوب الحريق سارعنا إلى إرسال سبع آليات إطفاء إلى مكان الحريق وتطويقه في غضون أربعين دقيقة، ومنعه من التمدد إلى الأراضي مجاورة رغم طبيعية المنطقة الوعرة والهواء الشديد، مبيناً أن الحريق عبارة عن أعشاب يابسة وأشواك ولا وجود لأضرار في الممتلكات والأشجار المثمرة.

وأضاف شما: قام عناصر الإطفاء في مدينة بانياس ودائرة حراج بانياس بإخماد حريق المرقب في بانياس، عبر كبير من الآليات، ما حد من انتشاره بسرعة كبيرة، رغم سرعة الرياح الشديدة.

من جهةٍ ثانية، أشار قائد الفوج إلى مؤازرة عناصر فوج إطفاء طرطوس لعناصر إخماد الحرائق في محافظتي اللاذقية وحمص، عبر سبع آليات إطفاء، لافتاً إلى إصابة جندي من فوج إطفاء طرطوس.