الأمطار الغزيرة لم تسبب اضرار في الحسكة

الحسكة – إسماعيل مطر

هطلت امطار غزيرة في عموم محافظة الحسكة حيث تشكلت الأودية والسيول في بعض المناطق.

مدير الزراعة المهندس علي خلوف الجاسم بين بأن الامطار الغزيرة الهاطلة لم تتسبب بأي أضرار زراعية أو للاهالي كونها كانت مصحوبة بالعواصف الرعدية، علماً أن الدوائر الزراعية الموجودة في إنحاء المحافظة لم تبلغ بحدوث أي اضرار لموسم القطن كونه كان في نهاياته، مبيناً بأن المساحة المزروعة بالقطن 4775 هكتاراً والأمطار ستسرع عمليات الزراعة، علماً بأن نسبة الزراعات الشتوية لم تتجاوز ال 15بالمئة لتاريخه.

يشار إلى منطقة الحسكة سجلت أعلى نسبة هطول ب 35 مم تلتها منطقة الشدادي 28 مم والعريشة 21 مم وأم مدفع 19 مم بينما سجلت منطقتي تل براك وتل علو شرق مدينة الحسكة 11مم الجدير بالذكر بأن المساحة المخططة لموسم القمح المروي 91 ألف هكتار ومساحة القمح البعل 431 الف هكتار بينما المخطط لزراعة الشعير البعل 331 ألف هكتار والشعير المروي 27 ألف هكتار .