الرفيق الدقاق يلتقي الفعاليات الفلاحية والزراعية في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

التقى عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي- رئيس مكتب الفلاحين المركزي الرفيق أيمن الدّقّاق، بالمكتب التنفيذي لاِتحاد فلاحيّ محافظة اللاذقية ومديري الزراعة والموارد المائية ورؤساء الروابط الفلاحية، وذلك لمناقشة واقع القطاع الزراعي وخطط تطويره، وتأمين مستلزماته وتذليل الصعوبات التي تواجه المنظمة الفلاحية والأسرة الزراعية في المحافظة.

ونقل الرفيق الدقّاق في مستهل حديثه تحيات الرفاق في القيادة المركزية للرفاق الحضور.

وأكد أن القطاع الزراعي هو الداعم الحقيقي للاقتصاد الوطني وسيبقى هذا القطاع الحيوي الهام على سُلّم أولويات عمل القيادة المركزية التي لم تتوانَ عن اتخاذ أي قرارٍ من شأنه تطوير واقع هذا القطاع والارتقاء به، بالتعاون مع كل الجهات الحكومية، داعياً الرفاق الحضور إلى التحدث بكل شفافية وبدون تجميل للواقع الزراعي ليُصار إلى معالجة الطروح المحقّة كما يجب.

وركزت مطالب أعضاء المكتب ورؤساء الروابط على تزويد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج، ودعم الجرارات والسيارات والزراعية بالمازوت، وفصل مخصصات المحروقات الخاصة بمحصول التبغ عن مخصصات الزراعات الأخرى، إضافةً إلى تبسيط إجراءات تسويق الحمضيات في المحافظة، مع المطالبة بتطوير واقع الثروة الحيوانية التي تعاني من تناقص مستمر بسبب عدم وجود الزراعات العلفية، والإسراع بتوزيع الأسمدة وتسليمها في مواعيد محاصيلها.

كما تمّت مناقشة الواقع التنظيمي والأمور المالية في الاتحاد، والمعوقات التي تعترضه والصعوبات التي يواجهها على صعيد نقص في أعداد الموظفين والكوادر الهندسية.

حضر اللقاء رئيس اتحاد الفلاحين الرفيق أحمد ابراهيم، ورئيس مكتب الفلاحين الفرعي الرفيق المهندس مصطفى مثبوت.