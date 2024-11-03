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3-نوفمبر-2024
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نشرة الإعلانات 1287 / الاثنين 4-11-2024 / 12 صفحة
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العدد 17781 الأحد 3-11-2024
3-نوفمبر-2024
العدد 17781 الأحد 03-11-2024
مجلس الشعب يتابع مناقشة البيان المالي الوزاري… مطالبات بزيادة الاعتمادات المالية للمشاريع الاستثمارية
نشرة الإعلانات 1287 / الاثنين 4-11-2024 / 12 صفحة
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