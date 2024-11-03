القيادة المركزية تؤكد تنفيذ قرارها بالتزام الرفاق البعثيين الأعضاء في مجلس الشعب بمقتضيات الدستور وسلطة القانون والقضاء

دمشق – البعث

تؤكد القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تنفيذ قرارها بالتزام الرفاق البعثيين الأعضاء في مجلس الشعب بمقتضيات الدستور وسلطة القانون والقضاء، وصون الحقوق العامة والخاصة، وذلك في ضرورة التصويت بالموافقة على أي طلب يرد من السلطة القضائية إلى مجلس الشعب، سواء أكان هذا الطلب يخص إسقاط العضوية أو رفع الحصانة أو أي موضوع قضائي من هذا القبيل.

وقد كانت القيادة المركزية للحزب ناقشت في اجتماعها الأخير موضوع التزام الكتلة البرلمانية البعثية بالأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، ولاسيما في مجال عمل السلطتين التشريعية والقضائية.