المقاومة اللبنانية تستهدف دبابة ميركافا وعدة تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: ” دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه استهدف مقاتلونا دبابة ميركافا عند بوابة المطلة بصاروخ موجه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.

وفي بيان ثان قالت المقاومة: ” تمكن رجال المقاومة من استهداف مستوطنات “نطوفا نيمرا” و”قاعدة زوفولون” للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية محققة إصابات مباشرة فيها”.

وفي بيان ثالث أكدت المقاومة استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في “خلة البردوشة” قرب المنارة و”موقع البغدادي” بصليات صاروخية وتحقيق إصابات دقيقة.