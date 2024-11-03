المقاومة اللبنانية تكشف عن “عماد 5”… مزيدٌ من القدرات الصاروخية

عرضت المقاومة اللبنانية فيديو لمنشأة “عماد 5” وهي منشأة محصنة في أنفاق ضخمة تحت الأرض تحوي منصات صواريخ ثقيلة ونوعية وتجهيزات عسكرية.

ويظهر الفيديو الذي عرضه الإعلام الحربي للمقاومة بعضاً من قدراتها الصاروخية والتجهيزية رغم ادعاء الاحتلال بأنه دمر نسبة كبيرة من هذه القدرات العسكرية.

ويأتي الكشف عن المنشأة بعد أكثر من شهر على إعلان العدو الإسرائيلي ما سماها عملية برية في لبنان، حيث تكبّد خلالها خسائر كبيرة في العديد والعتاد.

ورغم كثافة القصف الجوي الإسرائيلي بكل أنواع الطائرات والصواريخ والتقنيات الحديثة لا يزال المقاومون يتمكنون من تربيض وتذخير وإطلاق المئات من الرشقات الصاروخيّة الثقيلة والنوعية باتجاه نقاط تموضع جنود العدو حتى عمق الكيان الصهيوني وصولاً إلى تل أبيب بشكل يومي ومتواصل وعلى مدار الساعة.