“اليونيسيف” تطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني

الأرض المحتلة –نيويورك -تقارير

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجماته على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وما تبقى من المرافق والبنية التحتية داخل قطاع غزة، معبرةً عن احتجاجها على اعتدائه أمس على أحد موظفيها في مدينة جباليا شمال القطاع .

وشددت المديرة التنفيذية للمنظمة، كاثرين راسل، في بيان نشرته على موقع “اكس” على ضرورة إجراء تحقيق فوري في ملابسات استهداف الاحتلال الإسرائيلي لموظفها في جباليا، وقالت راسل: “إن نهاية الأسبوع شهدت تصاعداً دامياً في الهجمات شمال القطاع، حيث وردت تقارير تشير إلى استشهاد أكثر من 50 طفلاً في جباليا خلال اليومين الماضيين”، وحذرت راسل من أن جميع سكان شمال غزة وخاصة الأطفال معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والقصف المستمر، وكانت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” شمال غزة أصيبت إثر إلقاء قنبلة من طائرة “كواد كابتر” على سيارة تابعة للمنظمة في جباليا.

في سياق متصل، أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني أن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب الإبادة على غزة، بدلاً من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها، وقال لازاريني على حسابه عبر منصة “إكس”: “إن تفكيك الأونروا في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم”، متسائلاً: “لماذا لا يتم ذكر الأطفال وتعليمهم في أي مناقشات عندما يتحدث الخبراء أو الساسة عن حظر الأونروا أو استبدالها”، وحذر المسؤول الأممي من أنه بدون التعليم ينزلق الأطفال إلى اليأس والفقر، ويقعون فريسة للاستغلال، وبالتالي تظل المنطقة غير مستقرة ومتقلبة، وشدد على أن أطفال غزة الآن يخسرون عاماً ثانياً من التعليم، مشيراً إلى أن “الأونروا هي الوكالة الأممية الوحيدة التي تقدم التعليم بشكل مباشر في مدارسها، وفي الضفة الغربية، يتلقى ما يقارب من 50 ألف طفل التعليم في هذه المدارس”.

في الأثناء، أعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 27 شهيداً و86 جريحاً، وقالت الصحة في بيان: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 394 على القطاع ارتفع إلى 43341 شهيداً و102105 جرحى، وكان استشهد 23 فلسطينياً في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة منذ فجر اليوم، كما استشهدت امرأة وطفلاها نتيجة قصف الاحتلال منطقة خربة العدس في مدينة رفح جنوب القطاع.

وبالتزامن اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ 16 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بينهم طفل وأسرى سابقون، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، والتي طالت العشرات في مخيم الفوار، وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من شهر تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 11500.