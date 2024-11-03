سنجاب مشهور على “إنستغرام” في قبضة شرطة نيويورك

يسعى رجل من نيويورك حوَّل سنجاباً أنقذه يُدعى “بينوت” نجماً في وسائل التواصل الاجتماعي، لدى سلطات الولاية لإعادة حيوانه الأليف، بعدما استولت عليه خلال عملية دهم أسفرت أيضاً عن العثور على راكون يُدعى “فريد”.

وقال مارك لونغو (34 عاماً) إنّ شكاوى مجهولة عدّة حول “بينوت” جلبت ما لا يقل عن 6 ضباط من “وكالة حماية البيئة” إلى منزله بالقرب من حدود بنسلفانيا في مدينة باين الريفية. وتابع: اقتحموا المنزل من دون مذكّرة تفتيش للعثور على سنجاب حيث عوملتُ كما لو أنني تاجر ممنوعات أو أسلحة.

وغادر الضباط مع “بينوت” الذي جمع مئات آلاف المتابعين عبر إنستغرام وتيك توك وغيرهما من المنصات خلال سنواته السبع مع لونغو. كما أخذوا الراكون “فريد”، وهو أحدث إضافة للعائلة. وقال متحدّث باسم “وكالة حماية البيئة”، في بيان إنّ تحقيقاً بدأ بعد تلقّيها تقارير من الجمهور حول الإيواء غير الآمن المُحتمل للحيوانات البرّية التي يمكن أن تحمل داء الكلب والاحتفاظ غير القانوني بها بوصفها حيوانات أليفة.

يذكر أنه بلغ عدد متابعي ” بينون” على الانستغرام أكثر من 500 ألف متابع وذكرت معلومات أن السلطات الصحية في منطقة نيويورك قتلته بطريقة رحيمة بسبب خطر انتشار فيروس داء الكَلَب.