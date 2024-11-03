عقوبة الإعدام تهدد 32 مراهقاً في نيجيريا

أفادت وسائل إعلام في نيجيريا بأن أحكاماً قضائية بالإعدام قد تصدر بحق 32 مراهقاً في البلاد، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، بعد مشاركتهم في الاحتجاجات في آب الماضي.

وأفادت صحيفة “بانتش” المحلية بأن النيجيريين “غاضبون” من قرار القاضي أوبيورا إغوواتو في المحكمة الفدرالية في أبوجا، بتوجيه التهم إلى 76 شخصاً مشتبه بهم بمن فيهم 32 قاصراً.

ويواجه المتهمون تهم إلحاق الأضرار بالممتلكات ومخالفة النظام العام والتمرد والخيانة العظمى التي قد تصدر فيها أحكام الإعدام.

وقال نشطاء في حقوق الإنسان وخبراء القانون إن محاكمة القاصرين تخالف القوانين النيجيرية.

ودانت جمعية محامي نيجيريا في تصريح لـ”بانتش” توجيه تهم الخيانة العظمى إلى المراهقين إلى جانب احتجازهم في ظروف وصفتها بـ”غير الإنسانية”.

يذكر أن نيجيريا شهدت منذ 1 آب الماضي موجات من مظاهرات الاحتجاج ضد التضخم وارتفاع الأسعار. كما جرت مظاهرات مناهضة للحكومة في عيد استقلال نيجيريا يوم 1 تشرين الأول الماضي، حيث استخدمت الشرطة في العاصمة أبوجا الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.