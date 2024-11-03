لافروف: دول بريكس وضعت توصيات لآليات الدفع البديلة عن الدولار
ميدانياً.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من تحرير بلدة فيشنيفويه في دونيتسك، ودمرت ورشات لإنتاج الطائرات المسيرة، وأسقطت 47 مسيرة على مختلف محاور القتال، وأن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 30 جندياً على يد قوات “الشمال” الروسية على محور خاركوف، ونحو 460 جندياً من قبل قوات “الغرب” في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب” تقدمها في عمق دفاعات قوات كييف في دونيتسك التي فاقت خسائرها 520 عسكرياً، فيما حسنت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، حيث فقد الجيش الأوكراني نحو 105 عسكريين، كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات “دنيبر” قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وخيرسون وزابوروجيه، مكبدة إياها خسائر تصل إلى نحو 60 عسكرياً، كذلك أصيب قطار محمل بمركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية ومستودع نفط وبنية تحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة التي يستخدمها الجيش الأوكراني وورشات لإنتاج الطائرات المسيرة، وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية في 140 منطقة، في وقت أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية.