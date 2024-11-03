3-نوفمبر-2024
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أخبارصحيفة البعث

لافروف: دول بريكس وضعت توصيات لآليات الدفع البديلة عن الدولار

موسكو-تقارير   
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دول بريكس وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلة عن الدولا، وقال لافروف في مقابلة مع شبكة تلفزيون بريكس الدولية اليوم:”إن الدولار يستخدم بشكل متزايد كسلاح عدواني في الاقتصاد العالمي، لذلك من الضروري التأمين ضد ذلك وإنشاء نظام تسوية موازٍ لن يتعرض لمثل هذه المخاطر”، مؤكداً أن لا أحد الذي تعيشه الولايات المتحدة، فهم يشعرون أن الهيمنة تفلت من أيديهم وتريد الولايات المتحدة استخدام كل شيء بما في ذلك الأساليب المحظورة، للحفاظ عليها، كما أوضح أن نظام الدفع كان مدرجاً على جدول أعمال قمة بريكس في قازان، التي عقدت مؤخرا وفي الاجتماعات التي عقدت على مدار العام بين وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية، حيث تم بالفعل تطوير التوصيات لكنها ليست نهائية، وأصبح من الممكن بالفعل البدء في إنشاء أنظمة موثوقة ومستدامة وطويلة الأجل، معرباً عن ثقته بأن البرازيل ستتابع العمل بهذا الاتجاه خلال توليها رئاسة بريكس.

ميدانياً.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من تحرير بلدة فيشنيفويه في دونيتسك، ودمرت ورشات لإنتاج الطائرات المسيرة، وأسقطت 47 مسيرة على مختلف محاور القتال، وأن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 30 جندياً على يد قوات “الشمال” الروسية على محور خاركوف، ونحو 460 جندياً من قبل قوات “الغرب” في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب” تقدمها في عمق دفاعات قوات كييف في دونيتسك التي فاقت خسائرها 520 عسكرياً، فيما حسنت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، حيث فقد الجيش الأوكراني نحو 105 عسكريين، كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات “دنيبر” قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وخيرسون وزابوروجيه، مكبدة إياها خسائر تصل إلى نحو 60 عسكرياً، كذلك أصيب قطار محمل بمركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية ومستودع نفط وبنية تحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة التي يستخدمها الجيش الأوكراني وورشات لإنتاج الطائرات المسيرة، وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية في 140 منطقة، في وقت أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية.

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