موسكو-تقارير

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دول بريكس وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلة عن الدولا، وقال لافروف في مقابلة مع شبكة تلفزيون بريكس الدولية اليوم:”إن الدولار يستخدم بشكل متزايد كسلاح عدواني في الاقتصاد العالمي، لذلك من الضروري التأمين ضد ذلك وإنشاء نظام تسوية موازٍ لن يتعرض لمثل هذه المخاطر”، مؤكداً أن لا أحد الذي تعيشه الولايات المتحدة، فهم يشعرون أن الهيمنة تفلت من أيديهم وتريد الولايات المتحدة استخدام كل شيء بما في ذلك الأساليب المحظورة، للحفاظ عليها، كما أوضح أن نظام الدفع كان مدرجاً على جدول أعمال قمة بريكس في قازان، التي عقدت مؤخرا وفي الاجتماعات التي عقدت على مدار العام بين وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية، حيث تم بالفعل تطوير التوصيات لكنها ليست نهائية، وأصبح من الممكن بالفعل البدء في إنشاء أنظمة موثوقة ومستدامة وطويلة الأجل، معرباً عن ثقته بأن البرازيل ستتابع العمل بهذا الاتجاه خلال توليها رئاسة بريكس.