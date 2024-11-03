“متحف لينين” في أوروبا يودع زواره إلى الأبد

يودع متحف لينين في فنلندا زواره إلى الأبد ويتحول إلى متحف لتاريخ علاقات فنلندا وروسيا منذ استقلال فنلندا وحتى انضمامها إلى الناتو مؤخراً، وسيفتح أبوابه مجدداً بحلة جديدة في 2025

ويغلق متحف لينين الذي أقيم في المكان الذي احتضن أول لقاء جمع بين لينين والرئيس السوفيتي جوزيف ستالين في تامبيري الفنلندية، وهو المتحف الوحيد من نوعه في دول الغرب.

وسيشغل مكان المتحف المغلق متحف مخصص لتاريخ العلاقات بين فنلندا وروسيا، بتسمية “نوتي” (مترجمة من الفنلندية كـ”ملاحظة”)، وستخصص معارضه لتاريخ العلاقات بين فنلندا وروسيا منذ استقلال فنلندا وحتى انضمامها إلى حلف “الناتو” إذ من المقرر افتتاحه في 15 شباط 2025.

الجدير بالذكر أن متحف لينين، الذي أسسته جمعية فنلندا والاتحاد السوفيتي، افتتح في 20 كانون الثاني 1946 عشية الذكرى الـ22 لوفاة الزعيم السوفيتي.

يشغل المتحف قاعة بيت العمال في تامبيري، حيث انعقد المؤتمر الأول لحزب العمل الاشتراكي الديمقراطي الروسي في كانون الأول 1905، والتقى لينين وستالين شخصياً لأول مرة.

وفي ذلك الوقت كانت تامبيري تسمى تاميرفورس، وكانت دوقية فنلندا الكبرى جزءاً من الإمبراطورية الروسية آنذاك.

وحتى عام 2015، كان المتحف يضم معرضين دائمين – “حياة لينين”، “لينين وفنلندا”، في الثمانينيات وفي عام 2016، تم تحديث المعارض، إذ لم تعرض حياة لينين فحسب، بل أيضاً الحقبة السوفيتية، فضلاً عن تاريخ العلاقات مع روسيا.