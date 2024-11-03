مظاهرات حاشدة في مدن وعواصم عدة حول العالم تدين العدوان الصهيوني على لبنان وغزة

كذلك استشهد شخصان وجرح عدد آخر إثر قصف لطيران العدو الإسرائيلي الحربي صباح اليوم على منزل في بلدة جويا بقضاء مدينة صور الجنوبية اللبنانية، حيث واصل اعتداءاته الوحشية على قرى قضاء صور وبنت جبيل طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، وقصف بلدات معركة، مارون، يارون، الحميري، معروب، صور حي المدينة الصناعية، الشبريحة، شقراء، حاريص، والحلوسية، ومحيط بلدتي البازورية والبرج الشمالي بالتزامن مع تحليق متواصل لطيرانه التجسسي والمسّير والحربي بكثافة طيلة الليل الفائت وإطلاق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري، وفجراً أطلق العدو الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدات عيتا الشعب، رامية، طيرحرفا، القوزح، بالتزامن مع قصف مدفعي على جبل اللبونة أطراف بلدة الناقورة، وبقي مصير عائلتين مؤلفتين من 20 شخصاً، بينهم نساء وأطفال مجهولاً بعد استهداف العدو الإسرائيلي لمنزلهم في وطى الخيام منذ حوالي أسبوع، حيث بدأت فرق الصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر اللبناني بالوصول إلى مكان التدمير بعد هذا الوقت للشروع بعمليات الإنقاذ.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية البنغلادشية أن أحد مواطنيها وقع ضحية قصف جوي إسرائيلي في لبنان، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي يعرقل جهود إعادة البنغلاديشيين إلى بلادهم، وقال سفير بنغلادش لدى لبنان جاويد تنوير خان في بيان: “إن أحد مواطنينا قتل أمس في ضربة جوية إسرائيلية عندما توقف عند مقهى وهو في طريقه للعمل في بيروت”، لافتاً إلى أن هذا العامل يعيش منذ أكثر من عقد في لبنان. فيما تقدّر الخارجية في دكا بأن ما بين 70 و100 ألف من مواطنيها يعملون في لبنان.

وكانت أشارت وزارة الصحة اللبنانية في آخر إحصائياتها مساء أمس إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2968 شهيداً و13319 جريحاً بعد استشهاد 71 شخصاً وجرح 169 جراء مجازر العدو الإسرائيلي في لبنان في يوم واحد فقط.