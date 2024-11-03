8 آلاف طن بذار متوقع توزيعها في درعا من فرع الإكثار

وزّع فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في إزرع 616 طناً من بذار القمح حتى تاريخه حسب الخريطة الصنفية للمناطق، علماً أن الأصناف التي يوفرها الفرع هي (دوما 3 وشام 5 مخصّصة لمناطق الاستقرار الثانية وشام9 لمناطق الاستقرار الأولى وبحوث 7 لمناطق الزراعات المروية)، ويبلغ سعر الكيلو غرام من البذار في أرض المستودع 6000 ليرة.

وبيّن مدير الفرع المهندس سامر الزامل أنه يتوفر رصيد كافٍ من مختلف بذار الأصناف المذكورة المغربلة والمعقمة والجاهزة للتوزيع، ويصل الرصيد لدى الفرع حالياً إلى 4100 طن، فيما عمليات الغربلة والتعقيم مستمرة في الفرع، موضحاً أن عمليات التعقيم تجري بطاقة يومية تصل إلى 100 طن، إضافة إلى وجود 9 آلاف طن من البذار الخام المعدّة للغربلة، لافتاً إلى أن لدى الفرع 800 طن من البذار لإبرام عقود القمح من أصل 4100 طن، ومن المتوقع توزيع 8 آلاف طن، وذلك مترافق مع الكميات المتوقعة لهطول الأمطار.

وحول آلية تنظيم العقود، بيّن الزامل أنه حتى اليوم بلغت الكميات الموزعة ثلث كمية العقود المتفق عليها، أي مايعادل 300 طن، ولازالت عملية التعاقد مستمرة وذلك بعد إجراء الكشف الحسيّ على الأرض من ناحية صلاحيتها لزراعة هذه الأصناف وتوفر المياه عن طريق اللجان المختصة، مؤكداً أن البذار المباعة في فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار تتميّز بالجودة والإنتاجية العالية في وحدة المساحة مقارنة مع غيرها.

يُشار إلى أن الأمطار التي ستشهدها المحافظة والمتوقع أن تكون غزيرة في أرجاء مختلفة من محافظة درعا ستشكل حافزاً لبدء الفلاحين بزراعة محصول القمح، في إطار الخطة الإنتاجية الزراعية المقرّرة للموسم القادم والتي تبدأ عادة مع منتصف شهر تشرين الثاني وتستمر حتى منتصف شهر كانون الأول المقبل.