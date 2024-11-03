3-نوفمبر-2024
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صحيفة البعثمحافظات

8 آلاف طن بذار متوقع توزيعها في درعا من فرع الإكثار

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لتصفح جريدة البعث العدد 16802 ليوم 19-11-2020

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