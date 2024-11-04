أضرار في المحاصيل والأشجار إثر العاصفة المطرية بسلمية وريفها

حماة – ذكاء أسعد

هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية أمطار رعدية طوفانية لم تشهدها منطقة سلمية منذ 10 سنوات، ما أدى لأضرار كبيرة طالت الأشجار والمحاصيل والممتلكات.

وبين رئيس دائرة زراعة سلمية المهندس أسامة سويدان، لـ”البعث أونلاين” أن الأمطار الغزيرة أدت إلى فيضانات وسيول غمرت أراضي المزارعين فتضرر محصول البطاطا في كل من ” بري الشرقي، بري الغربي ، تل جديد ، سوحا ، عكش وتل التوت “، كما أدى تساقط البَرد إلى تكسير أفرع أشجار الزيتون في القرى المذكورة، وسقوط الثمار التي لم تُجنى بعد، أما بالنسبة للثروة الحيوانية فقد أدت العاصفة لنفوق بعض الطيور في المداجن، مشيراً إلى أنه سيتم حصر أسماء المزارعين والمربين المتضررين ومتابعة شعبة الجفاف والكوارث الطبيعية.

من جهتها أكدت المهندسة سهاد زيدان رئيس مجلس مدينة سلمية، أن اختناقات كبيرة حصلت في المدينة نتيجة الأمطار الطوفانية وحبات البَرد، ما أدى لتساقط معظم أوراق الأشجار، وقد باشرت ورشات مجلس المدينة عملها لمعالجة هذه الاختناقات، مشيرةً إلى وصول سد تل التوت لتخزينه الأعظمي، فيما دعت الأهالي للابتعاد عن مجرى الطوف والحذر أثناء قيادة السيارات.