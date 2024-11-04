الانتخابات الأمريكية وديمقراطية السياجات

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الخدمة السرية أقامت سياجاً معدنياً يبلغ ارتفاعه ثمانية أقدام حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول ومجمع وزارة الخزانة ومقر إقامة نائبة الرئيس، والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس في المرصد البحري الأمريكي.

وأعلنت إدارة شرطة العاصمة عن إغلاق الطرق وفرض قيود على مواقف السيارات في واشنطن بسبب حفل مراقبة ليلة الانتخابات لهاريس في جامعتها الأم، جامعة هوارد.

وتظهر مقاطع الفيديو والصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً أن بعض الشركات في عاصمة البلاد قد تم إغلاقها قبل يوم الانتخابات.

وتأتي هذه الإجراءات بعد ما يقرب من أربع سنوات من رفض ترامب قبول نتائج انتخابات 2020، ما أدى إلى قيام حشد من أنصاره باقتحام مبنى الكابيتول في محاولة عنيفة لوقف التصديق على فوز الرئيس جو بايدن.