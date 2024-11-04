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4-نوفمبر-2024
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العدد 17782 الاثنين 4-11-2024
عدوان إسرائيلي يستهدف عدداً من المواقع المدنية جنوب دمشق
الانتخابات الأمريكية وديمقراطية السياجات
الجلالي يجتمع مع المكتب التنفيذي لاتحاد العمال ويناقش واقع القطاع العام ومطالب الطبقة العاملة
بوتين يجدد تأكيده حتمية تحرير كورسك
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مجلة البعث الأسبوعية
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الاعداد PDF
العدد 17782 الاثنين 4-11-2024
4-نوفمبر-2024
العدد 17782 الاثنين 4-11-2024
عدوان إسرائيلي يستهدف عدداً من المواقع المدنية جنوب دمشق
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