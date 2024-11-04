المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدتين ومستوطنات وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم عدداً من قواعد ومستوطنات وتجمعات العدو الإسرائيلي محققة فيها إصابات مباشرة، مبينةً أن مقاتلوها ‏استهدفوا قاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية بصلية صاروخية كبيرة، كما استهدفت المقاومة مدينة صفد المحتلة ومستوطنة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة ومستوطنتي نهاريا ويسود هامعلاه بصليات صاروخيّة ‏كبيرة، ونفذت المقاومة هجمات جوية بأسراب من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعات لقوات العدو في ‌‏مستوطنات يفتاح والمنارة ونطوعة وشرق بلدة مارون الراس وأصابت أهدافها ‏بدقة، كذلك استهدفت المقاومة اللبنانية بصليات صاروخية مستوطنات “اييليت هشاحر” و”شاعل” و “حتسور” و “دلتون” بصليات صاروخية، ووحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون للعدو الإسرائيلي بصلية صاروخية، فيما شددت المقاومة في بيانات عدة على أن هذه العمليات هي دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناد لمقاومته الباسلة ‏‏والشريفة ودفاع عن لبنان ‏وشعبه.